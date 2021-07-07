За три роки "Миколаївгаз" інвестував у газові мережі понад 68 млн гривень

"Щороку обсяг інвестицій в газорозподільну систему Миколаївської області визначається НКРЕКП. Всі кошти, визначені у тарифі на розподіл газу, в повному обсязі інвестуються у розвиток газорозподільної системи області. Виконання інвестпрограми ретельно контролюється регулятором", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з 2018 по 2020 роки АТ "Миколаївгаз" здійснило ремонт та реконструкцію майже 34 км газових мереж та оновило 77 станцій катодного захисту мереж від корозії. Також компанія виконала заміну 77 відключаючих пристроїв та 51 ШГРП на сучасні та надійні, виробництва Львівського заводу RGC Production. 433 будинки отримали нові КБРТ. Частина коштів була направлена на встановлення та заміну побутових газових лічильників, придбання нового обладнання для експлуатаційних служб, оновлення автопарку.

"Втім, визначених НКРЕКП коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж області. Нині діючий тариф на доставку газу не дає можливості АТ "Миколаївгаз" здійснити повноцінний редизайн системи розподілу газу. В тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що модернізація мереж є важливою складовою питання безпеки. Комплексні заходи з редизайну мереж дозволять зменшити витрати технологічного газу й у довгостроковій перспективі – зменшити навантаження на споживачів газу.

"Компанія "Миколаївгаз" здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл природного газу. Тому ми закликаємо споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані роботи були виконані в строк. Адже, інвестуючи в газорозподільні мережі регіону, ми забезпечуємо стабільне і безаварійне газопостачання для 350 тисяч наших клієнтів", - говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

Цього року АТ "Миколаївгаз" планує направити на ремонт, реконструкцію та модернізацію газорозподільної системи області понад 57 млн гривень.