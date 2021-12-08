За три года "Черновцыгаз" заменил 42 шкафных газорегуляторных пункта

"Ежегодно АО "Черновцыгаз" устанавливает новое и меняет устаревшее газовое оборудование на современное. С 2019 по 2021 годы компания заменила 42 ШГРП на современное и надежное газовое оборудование производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, газорегуляторное оборудование служит для снижения давления газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.

"Модернизация газовых сетей является приоритетным направлением работы АО "Черновцыгаз". Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности распределения газа нашим клиентам. За три года на замену шкафных пунктов направлено 7,1 млн гривен", - отметил технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В пресс-службе также отметили, что плановая замена ШГРП является частью программы по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании.

"Основным источником финансирования таких работ является тариф на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуг по доставке газа нашими клиентами, гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудования на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.