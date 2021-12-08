UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За три года "Черновцыгаз" заменил 42 шкафных газорегуляторных пункта

Автор: Мария Тарарыева

АО "Черновцыгаз" модернизировало два газорегуляторных пункта и 40 шкафных газорегуляторных пунктов, заменив их на новые, производства Львовского завода RGC Production.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"Ежегодно АО "Черновцыгаз" устанавливает новое и меняет устаревшее газовое оборудование на современное. С 2019 по 2021 годы компания заменила 42 ШГРП на современное и надежное газовое оборудование производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, газорегуляторное оборудование служит для снижения давления газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.

"Модернизация газовых сетей является приоритетным направлением работы АО "Черновцыгаз". Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности распределения газа нашим клиентам. За три года на замену шкафных пунктов направлено 7,1 млн гривен", - отметил технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В пресс-службе также отметили, что плановая замена ШГРП является частью программы по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании.

"Основным источником финансирования таких работ является тариф на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуг по доставке газа нашими клиентами, гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудования на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерновцыГаз