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За три роки "Чернівцігаз" замінив 42 шафових газорегуляторних пункти

Автор: Марія Тарариєва

АТ "Чернівцігаз" модернізувало два газорегуляторних пункти та 40 шафових газорегуляторних пунктів, замінивши їх на нові, виробництва Львівського заводу RGC Production.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"Щороку АТ "Чернівцігаз" встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія замінила 42 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, газорегуляторне обладнання слугує для зниження тиску газу в мережі та забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

"Модернізація газових мереж є пріоритетним напрямом роботи АТ "Чернівцігаз". Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності розподілу газу нашим клієнтам. За три роки на заміну шафових пунктів спрямовано 7,1 млн грн", - зазначив технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

У прес-службі також зазначили, що планова заміна ШГРП є складовою програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії.

"Основним джерелом фінансування таких робіт є тариф на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуг з доставки газу нашими клієнтами, гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.

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ЧернівціГаз