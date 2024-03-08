Три французькі компанії будуть виробляти зброю безпосередньо в Україні

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому – боєприпасів", - сказав він.

Він натякнув, що до залучених компаній увійдуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", - додав Лекорню.

Угода між Францією та Україною

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду в галузі безпеки, яка діятиме 10 років.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, Франція зобов'язалася внести 6 млрд євро додатково на військові потреби. Така допомога має посилити можливості України захищати себе.

Макрон також запевнив, що Франція продовжить підтримку України у сферах постачання техніки, навчання військових та допомоги цивільним.