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Три французькі компанії будуть виробляти зброю безпосередньо в Україні

Фото: Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти таку необхідну військову техніку безпосередньо на українській землі, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому – боєприпасів", - сказав він.

Він натякнув, що до залучених компаній увійдуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", - додав Лекорню.

Угода між Францією та Україною

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду в галузі безпеки, яка діятиме 10 років.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, Франція зобов'язалася внести 6 млрд євро додатково на військові потреби. Така допомога має посилити можливості України захищати себе.

Макрон також запевнив, що Франція продовжить підтримку України у сферах постачання техніки, навчання військових та допомоги цивільним.

Нагадаємо, Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. У Єврокомісії хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

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