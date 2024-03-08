Три французские компании будут производить оружие непосредственно в Украине

Франция будет стимулировать свои оружейные компании производить столь необходимую военную технику непосредственно на украинской земле, чтобы помочь стране в войне против России.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем - боеприпасов ", - сказал он.
Он намекнул, что в число вовлеченных компаний войдут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.
"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", - добавил Лекорню.
Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение в области безопасности, которое будет действовать 10 лет.
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные потребности. Такая помощь должна усилить возможности Украины защищать себя.
Макрон также заверил, что Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским.
Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. В Еврокомиссии хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.