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Три французские компании будут производить оружие непосредственно в Украине

Фото: Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция будет стимулировать свои оружейные компании производить столь необходимую военную технику непосредственно на украинской земле, чтобы помочь стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем - боеприпасов ", - сказал он.

Он намекнул, что в число вовлеченных компаний войдут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", - добавил Лекорню.

Соглашение между Францией и Украиной

Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение в области безопасности, которое будет действовать 10 лет.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные потребности. Такая помощь должна усилить возможности Украины защищать себя.

Макрон также заверил, что Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским.

 

Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. В Еврокомиссии хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

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ФранцияОружие в Украине