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Три фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси

Автор: РБК-Украина

Более 15 депутатов из 5 парламентских фракций и групп призвали спикера Дмитрия Разумкова содействовать рассмотрению законопроекта о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшем пленарном заседании.

Об этом говорится в копии обращения депутатов, которую обнародовал заместитель глава комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Речь идет о законопроекте №4493, зарегистрированном в парламенте еще 14 декабря 2020 года.

"С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн", - говорится в обращении депутатов.

Призыв к Разумкову немедленно рассмотреть законопроект о запрете импорта подписали, в частности Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов и другие.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС.

Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

С начала года импортировано 450 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 700 млн грн.

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