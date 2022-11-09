Три форварди з дублями стали зірками ігрового дня НХЛ

На третій сходинці хіт-параду опинився правий нападник "Сіетла" Джордан Еберлі. Канадець відкрив рахунок дальнім кидком уже на 38-й секунді двобою з "Нешвіллом" (5:1). Під завісу ж стартового періоду він опинився перед воротами в затяжній атаці "Кракен" і чітко розібрався з Саросом.

Другою зіркою вечора став капітан "Ванкувера" Бо Хорват. Центрфорвард теж оформив дубль у канадському дербі проти "Оттави" (6:4): під завісу першого періоду зіграв на добиванні, а в третій 20-хвилинці на "п'ятаку" ефектно замкнув простріл Гарланда від лівого борту.

Нарешті Сміт із "Вегаса" став подвійним героєм команди. У середині фінального періоду він вирвав для "лицарів" нічию і перевів гру в овертайм. А там розкішно реалізував вихід 1 в 0 та закріпив лідерство невадців у Західній конференції НХЛ.

Тим часом на Сході в лідерах опинився "Бостон". "Брюїнз" на два очки випереджають "Нью-Джерсі", а "Нью-Йорк Айлендерс" відстали на чотири пункти.