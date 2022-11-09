RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три форварда с дублями стали звездами игрового дня НХЛ

Фото: Райлли Смит вырвал победу для "Вегаса" (vegashockeynow.com)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Вегас Голден Найтс" Райлли Смит стал главной звездой вечера в Национальной хоккейной лиге, приложившись к победе невадцев в овертайме над "Торонто Мэйпл Лифс" (4:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

На третьей строчке хит-парада оказался правый нападающий "Сиэтла" Джордан Эберли. Канадец открыл счет дальним броском уже на 38-й секунде поединка с "Нэшвиллом" (5:1). Под занавес же стартового периода он оказался перед воротами в затяжной атаке "Кракен" и четко разобрался с Саросом.

Второй звездой вечера стал капитан "Ванкувера" Бо Хорват. Центрфорвард тоже оформил дубль в канадском дерби против "Оттавы" (6:4): под занавес первого периода сыграл на добивании, а в третьей 20-минутке на "пятаке" эффектно замкнул прострел Гарланда от левого борта.

Наконец Смит из "Вегаса" стал двойным героем команды. В середине финального периода он вырвал для "рыцарей" ничью и перевел игру в овертайм. А там роскошно реализовал выход 1 в 0 и закрепил лидерство невадцев в Западной конференции НХЛ.

Тем временем на Востоке в лидерах оказался "Бостон". "Брюинз" на два очка опережают "Нью-Джерси", а "Нью-Йорк Айлендерс" отстали на четыре пункта.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей