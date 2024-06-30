Три країни змінили умови для отримання EU Blue Card: що відомо
Італія, Греція і Нідерланди змінили умови надання EU Blue Card - документа, що підтверджує право перебування у країнах Європейського Союзу громадян з третіх країн світу з метою працевлаштування.
РБК-Україна розповідає про те, що змінилось у процедурі отримання EU Blue Card у цих трьох країнах.
Хто може отримати EU Blue Card
EU Blue Card ("блакитна карта") - це фактично аналог американської зеленої карти. Її ідея у тому, щоб заохотити кваліфікованих працівників обирати Європу, а не Америку, і конкурувати з американською грін-картою. Блакитний означає колір європейського прапора.
"Блакитна карта" видається на термін від 1 до 4 років. Її власники повинні отримувати таку саму оплату праці як громадяни ЄС на аналогічних посадах.
Варто відзначити, що думки експертів з ринку праці щодо ефективності EU Blue Card не є однозначними. Зокрема, профспілки її оцінюють, як один з чинників до зниження зарплат, бо збільшується рівень конкуренції.
Найбільше "блакитних карт" видала Німеччина, передумовою для запуску EU Blue Card став дефіцит кадрів у певних сферах. Майже 2 200 українців отримали "блакитні карти" у Німеччині.
Італія
Роботодавці можуть подавати запити на працевлаштування іноземних працівників на онлайн порталі Міністерства внутрішніх справ.
Які умови до кандидата:
- кандидати повинні мати трудовий договір або пропозицію роботи мінімум на рік
- вищу освіту та не менше 5 років досвіду роботи за основним профілем
- мінімальний поріг зарплати в 1,5 раза вищий за середній по країні
Греція
У країні з червня дозволили подавати заяву на Blue Card іноземцям, які прибули в Грецію без візи або ж по короткостроковій візі категорії C.
Кандидати-працівники можуть вибрати, чи хочуть вони пройти процедуру попереднього відбору.
Нідерланди
З середини червня Blue Card у Нідерландах можуть отримати ті, хто має п'ятирічний досвід у необхідній сфері, при цьому наявність вищої освіти необов'язкова.
Відтепер термін дії картки збільшили з 4 до 5 років. А мінімальний поріг зарплати знизили.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: публікацію у групі Українці у Європі у Telegram та дані з Вікіпедії.
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