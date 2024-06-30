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Три страны изменили условия получения EU Blue Card: что известно

Воскресенье 30 июня 2024 08:30
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Три страны изменили условия получения EU Blue Card: что известно Что изменилось в процедуре получения EU Blue Card (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Италия, Греция и Нидерланды изменили условия предоставления EU Blue Card - документа, подтверждающего право пребывания в странах Европейского Союза граждан из третьих стран мира с целью трудоустройства.

РБК-Украина рассказывает о том, что изменилось в процедуре получения EU Blue Card в этих трех странах.

Кто может получить EU Blue Card

EU Blue Card ("голубая карта") - это фактически аналог американской зеленой карты. Ее идея в том, чтобы поощрить квалифицированных работников выбирать Европу, а не Америку, и конкурировать с американской грин-картой. Голубой означает цвет европейского флага.

"Голубая карта" выдается на срок от 1 до 4 лет. Ее владельцы должны получать такую же оплату труда как граждане ЕС на аналогичных должностях.

Следует отметить, что мнение экспертов по рынку труда по эффективности EU Blue Card не однозначны. В частности, профсоюзы ее оценивают, как один из факторов к снижению зарплат, так как увеличивается уровень конкуренции.

Больше всего "голубых карт" выдала Германия, предпосылкой для запуска EU Blue Card стал дефицит кадров в определенных сферах. Почти 2 200 украинцев получили "голубые карты" в Германии.

Италия

Работодатели могут подавать запросы на трудоустройство иностранных работников на онлайн портале Министерства внутренних дел.

Какие условия к кандидату:

  • кандидаты должны иметь трудовой договор или предложение работы минимум на год
  • высшее образование и не менее 5 лет опыта работы по основному профилю
  • минимальный порог зарплаты в 1,5 раза выше среднего по стране

Греция

В стране с июня разрешили подавать заявление на Blue Card иностранцам, прибывшим в Грецию без визы или по краткосрочной визе категории C.

Кандидаты-работники могут выбрать, хотят ли они пройти процедуру предварительного отбора.

Нидерланды

С середины июня Blue Card в Нидерландах могут получить те, кто имеет пятилетний опыт в необходимой сфере, при этом наличие высшего образования не обязательно.

Теперь срок действия карты увеличили с 4 до 5 лет. А минимальный порог зарплаты снизили.

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При подготовке публикации использовали материалы: публикацию в группе Украинцы в Европе в Telegram и данные из Википедии.

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