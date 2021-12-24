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Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от "Омикрона". Названа альтернатива, - ученые

Автор: Мария Кучерявец

Ученые из Университета Гонконга определили, что три дозы вакцины CoronaVac не обеспечивают достаточный уровень антител. Речь идет об иммунном ответе от штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу университета.

Так, исследование проводилось медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) совместно с медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine).

Результаты показали, что две дозы вакцины Pfizer или CoronaVac обеспечивают очень слабый ответ антивирусных (нейтрализующих) антител против "Омикрона".

Вместе с тем ученые определили, что третья доза вакцины Pfizer для тех, кто получил ранее две дозы CoronaVac или Pfizer, обеспечивает "защитные уровни" антител против нового штамма "Омикрон".

Однако в гонконгском университете заявили, что три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают "адекватных уровней" защитных антител, приводя данные графиков.

Впрочем, в сообщении ученые не раскрывают, откуда и почему именно были приведены соответствующие данные.

Напомним, согласно исследованию лаборатории Оксфордского университета, курс из трех доз прививок вакциной AstraZeneca против нового варианта коронавируса "Омикрон", показал высокую эффективность.

Добавим, в Германии предположили, что против "Омикрона" потребуется четвертая доза вакцины.

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