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Три дози CoronaVac не дають достатньо антитіл від "Омікрону". Названо альтернативу, - вчені

Автор: Марія Кучерявець

Вчені з Університету Гонконгу визначили, що три дози вакцини CoronaVac не забезпечують достатній рівень антитіл. Мова йде про імунну відповідь від штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу університету.

Так, дослідження проводилося медичним факультетом LKS Університету Гонконгу (HKUMed) спільно з медичним факультетом Китайського університету Гонконгу (CU Medicine).

Результати показали, що дві дози вакцини Pfizer або CoronaVac забезпечують дуже слабку відповідь антивірусних (нейтралізуючих) антитіл проти "Омікрону".

Разом з тим вчені визначили, що третя доза вакцини Pfizer, для тих, хто отримав раніше дві дози CoronaVac або Pfizer, забезпечує "захисні рівні" антитіл проти нового штаму "Омікрон".

Однак у гонконзькому університеті заявили, що три дози китайської вакцини CoronaVac не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, наводячи дані графіків.

Втім, у повідомленні вчені не розкривають, звідки і чому саме були наведені відповідні дані.

Нагадаємо, згідно з дослідженням лабораторії Оксфордського університету, курс з трьох доз щеплень вакциною AstraZeneca проти нового варіанту коронавірусу "Омікрон", показав високу ефективність.

Додамо, у Німеччині припустили, що проти "Омікрона" буде потрібна четверта доза вакцини.

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