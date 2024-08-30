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За три доби енергетики заживили домівки 88 тисяч родин після ворожих атак, – ДТЕК

П'ятниця 30 серпня 2024 19:43
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За три доби енергетики заживили домівки 88 тисяч родин після ворожих атак, – ДТЕК Фото: за три доби енергетики заживили домівки 88 тисяч родин після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За останні три доби енергетики ДТЕК повернули світло в домівки понад 88 тисяч родин Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Ріната Ахметова.

За останні три доби найбільше робіт з відновлень було проведено у Дніпропетровській області, яка щоденно піддається ворожим ударам. Тут енергетикам вдалося відновити електрику для 71,4 тисячі родин.

Тим часом Донецька область залишається регіоном найважчих боїв. Попри постійні обстріли та небезпеку за останні три дні енергетикам вдалося з дозволу військових виконати низку ремонтних робіт та повернути світло у домівки 16,4 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Також ворог атакував й Одеську область: тут за три доби енергетики відновили електропостачання домівок 390 родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, з початку року під час відновлень енергетики ДТЕК потрапляли під обстріли понад 10 разів. Внаслідок цього трьох співробітників було поранено.

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