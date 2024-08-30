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За трое суток энергетики заживили дома 88 тысяч семей после вражеских атак, – ДТЭК

Пятница 30 августа 2024 19:43
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За трое суток энергетики заживили дома 88 тысяч семей после вражеских атак, – ДТЭК Фото: за трое суток энергетики заживили дома 88 тысяч семей после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За последние трое суток энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 88 тысяч семей Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей, обесточенных в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Рината Ахметова.

За последние трое суток больше всего работ по обновлениям было проведено в Днепропетровской области, которая ежедневно подвергается вражеским ударам. Здесь энергетикам удалось восстановить электричество для 71,4 тысяч семей.

Тем временем Донецкая область остается регионом самых трудных боев. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность за последние три дня энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтных работ и вернуть свет в дома 16,4 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

Также враг атаковал и Одесскую область: здесь за трое суток энергетики возобновили электроснабжение домов 390 семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.

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ДТЭК Вторжение России в Украину
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