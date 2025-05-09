За три доби ДТЕК повернув світло 39 тисячам родин після обстрілів

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається важка ситуація через ворожі обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Відновлювати електропостачання тут стає все важче через постійну небезпеку. Однак енергетики продовжують ремонтувати мережі та обладнання. Тільки за останні три дні вдалося повернути світло у 28,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.

Також Дніпропетровщина постійно страждає від наслідків ворожих ударів, через що знеструмлюються оселі місцевих жителів. За три доби ремонтні бригади змогли відновити світло у 10,8 тисяч домівок місцевих мешканців.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.