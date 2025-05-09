За трое суток ДТЭК вернул свет 39 тысячам семей после обстрелов

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется тяжелая ситуация из-за вражеских обстрелов, ракетных, дроновых и авиаударов. Восстанавливать электроснабжение здесь становится все труднее из-за постоянной опасности. Однако энергетики продолжают ремонтировать сети и оборудование. Только за последние три дня удалось вернуть свет в 28,1 тысяч домов жителей прифронтового региона.

Также Днепропетровщина постоянно страдает от последствий вражеских ударов, из-за чего обесточиваются дома местных жителей. За трое суток ремонтные бригады смогли восстановить свет в 10,8 тысяч домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.