За три дня в Украине отстранили от должностей почти 200 таможенников и это не предел, - Данилов

По словам Алексея Данилова, только в последние три дня отстранили от должностей 187 таможенников. Более того, уже в понедельник планируются новые увольнения в рядах силовиков и таможенников.

"За последние три дня 187 таможенников отстранили, в понедельник будут еще отстранены, не только таможенники, а все, кто принимают в этом позорном явлении участие. Это люди, которые работают на границе, представители силовых структур. Как говорил президент: дальше будет", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина терпит большие убытки в результате контрабанды и других незаконных схем на границе и это длиться годами.

"Это не только контрабанда. Это многоцепная реакция, которая произошла у нас, к большому сожалению. И это длится уже двадцать пять лет", - говорит Данилов.

Напомним, Данилов озвучил ТОП контрабандистов, попавших под санкции СНБО. Туда вошли 10 фамилий.

Также сообщалось, что под новые санкции попали российские компании.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.