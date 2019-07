Три дня музыки — в Киеве завершился UPark Festival

Киев. 18 июля, 2019-го. Джаред Лето посреди Пешеходного моста играет на гитаре. Совсем недалеко Иван Дорн, Женя Галич, Alyona Alyona слушают вместе Die Antwoord. В городе подходит к финалу UPark Festival 2019.

Фестиваль прошел в третий раз и собрал более 30 000 человек. За три дня на территории Sky Family Park гости услышали лайвы Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Rag'n'Bone Man, Missio, MØ, Pale Waves, Nothing But Thieves и SWMRS. За украинскую музыку на фесте были в ответе — TBPOFT и Иван Дорн. Последний, к слову, в рамках своего выступления представил две коллаборации — с дочерью Василисой и Юлией Юриной (YUKO).

Джаред Лето, уже по традиции, пригласил поклонников на сцену, а Оливер Сайкс из Bring Me The Horizon вызвал на скрим-баттл своего фана. Missio, в свою очередь, призывали к единству не только в соцсетях, но и в реальной жизни. MØ, без преувеличений, провела свой первый лайв в Украине с публикой, оттанцевав с фанами от начала и до конца шоу. Самую большую толпу среди молодых артистов собрал автор хита Human — Rag N Bone Man, а самым масштабным хедлайнером, по количеству посетителей, стали Die Antwoord.

Среди украинских музыкантов, пришедших на фестиваль поддержать коллег, были замечены Олег Михайлюта, Alyona Alyona, Даша Коломиец и группы O.Torvald, «Друга Рiка», Kazka, YUKO, [о].

Помимо музыки в этом году на фестивале расположились десятки фото и бьюти зон, диджей-плейсы, сап- и вейк станции, бассейн, бары и фудкорты. По словам организаторов, новая локация фестиваля отвечает всем требованиям для проведения подобного ивента. Напомним, ранее фестиваль проводился на стадионе Динамо и НСК Олимпийский.

«Я не могу сказать, когда и в каком формате состоится следующий UPark Festival. Прежде всего, мы ставим себе за цель привозить артистов, которые сейчас задают ритм мировой музыкальной индустрии, изменяют ее и удивляют нас своими зрелищными шоу. Muse, RHCP, Die Antwoord ... мы сами себе поставили высокую планку, и теперь главное — не подвести зрителей», — Николай Исидоров, основатель UPark Festival.