За три дні енергетики повернули світло в 17 населених пунктів після ворожих атак, - ДТЕК

Останні три доби ворожі удари по Дніпропетровській області не зменшувалися і спричинили низку пошкоджень мереж та обладнання. За останні три дні енергетики повернули світло в 8,9 тис. домівок у 7 населених пунктах, які знеструмлювалися через обстріли.

Донецька область і далі залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора і позавчора ремонтним бригадам вдалося відновити електрику в домівках майже 1,6 тис. сімей у 10 населених пунктах прифронтового регіону.

В деяких містах та селах, наближених до окупованих територій та зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова знову потрапили під обстріл на Дніпропетровщині.