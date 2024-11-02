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За три дня энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: за три дня энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За три дня энергетики ДТЭК вернули свет более 10 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электричества из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Последние трое суток вражеские удары по Днепропетровской области не уменьшались и повлекли за собой ряд повреждений сетей и оборудования. За последние три дня энергетики вернули свет в 8,9 тыс. домов в 7 населенных пунктах, которые обесточивались из-за обстрелов.

Донецкая область продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на тяжелую ситуацию, за вчера и позавчера ремонтным бригадам удалось восстановить электричество в домах почти 1,6 тыс. семей в 10 населенных пунктах прифронтового региона.

В некоторых городах и селах, приближенных к оккупированным территориям и зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова снова попали под обстрел на Днепропетровщине.

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ДТЭКЭлектроэнергия