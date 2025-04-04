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За три дні ДТЕК повернув світло 38 тисячам родин після ворожих атак

П'ятниця 04 квітня 2025 20:58
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За три дні ДТЕК повернув світло 38 тисячам родин після ворожих атак Фото: за три дні ДТЕК повернув світло 38 тисячам родин після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За три дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло 38 тис. родин в Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області, яка залишається зоною найактивніших боїв. Попри постійну небезпеку енергетики за три дні повернули світло 18,3 тисяч сімей прифронтового регіону.

Водночас на Дніпропетровщині фахівцям вдалося повернути світло в оселі 19 тисяч родин. Ворог активізував удари по цьому регіону, від чого руйнується також енергоінфраструктура.

Крім того, на Київщині та Одещині вдалося повернути світло у 369 та 392 оселі відповідно.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тисячам родин в Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

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