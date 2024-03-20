Три-чотири місяці в України будуть дуже важкими. Данілов назвав причину

"Що стосується допомоги від диктаторських режимів, то вона їм (росіянам - ред.) точно не допоможе", - сказав Данілов, відповідаючи на питання про постачання зброї Росії від Ірану та КНДР.

Водночас він зазначив, що Україні буде складно наступні декілька місяців.

"Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", - додав секретар РНБО.