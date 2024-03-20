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Три-чотири місяці в України будуть дуже важкими. Данілов назвав причину

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія наразі розгортає потужну кампанію по дискредитації українського керівництва. Вона буде стосуватися виборів під час війни і триватиме три-чотири місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Що стосується допомоги від диктаторських режимів, то вона їм (росіянам - ред.) точно не допоможе", - сказав Данілов, відповідаючи на питання про постачання зброї Росії від Ірану та КНДР.

Водночас він зазначив, що Україні буде складно наступні декілька місяців.

"Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", - додав секретар РНБО.

Вибори в Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Детальніше про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, та про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

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