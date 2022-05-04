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Три четверти украинцев положительно относятся к Степану Бандере

Фото: Степана Бандеру поддерживают 74% украинцев (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

За последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма преобладает сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке", - говорится в сообщении.

По данным опроса, существенно выросла поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины: 81% поддерживают лишь 10% - против. С 2010 года показатель поддержки вырос в 4 раза, с 2015 - вдвое.

Как отмечают социологи, за последние годы наблюдалась положительная динамика в отношении к украинским историческим фигурам, вокруг которых еще десятилетие назад шли острые дискуссии в обществе. В частности постепенно улучшалось отношение к Ивана Мазепе (в 2012 - 44%, в 2022 - 76%), Симону Петлюре (в 2012 - 26%, в 2022 - 49%).

Богдан Хмельницкий и Михаил Грушевский - украинские исторические фигуры, которые однозначно положительно (более 90%) воспринимаются в обществе.

При этом к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5-8 лет отношение к Ленину ухудшилось вдвое, к Сталину - втрое. Сегодня лишь 13% положительно относятся к Ленину и 7% - к Сталину.

Опрос проведен 27 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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