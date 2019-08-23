Три четверти украинцев довольны страной рождения

Фото: дети в вышиванках (РБК-Украина)

Граждане настроены вполне патриотично

В июле 2019 года 74% украинцев в возрасте старше 16 лет заявили, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

В разных странах Европейского союза в целом хотели бы родиться 4% опрошенных, в США или в Канаде - 2%.

По данным опроса, только 1% граждан Украины хотели бы родиться на территории России.

Кроме того, 15% респондентов не смогли дать ответ на этот вопрос.

sapiens.com.ua

Опрос проведен 5-22 июля 2019 года среди 1000 человек возрастом от 16 лет по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины, что примерно столько же, как и в прошлом году.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.