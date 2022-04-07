Три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью

Как отмечают социологи, если в феврале 15% украинцев считали себя прихожанами УПЦ Московского патриархата, то в марте таких осталось только 4%: итак, УПЦ МП потеряла 73% прихожан. Зато доля прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ) выросла с 38% до 52%.

Также в феврале в Украине было 26% русскоязычных граждан (по языку, на котором общаются чаще всего), а в марте их доля уменьшилась до 17%: следовательно, 35% русскоязычных граждан начали общаться на украинском. Доля украиноязычных увеличилась с 46% до 55%, остальные являются билингвами.

Опрос Info Sapiens проводился 24-28 марта 2022 года среди 1000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу, и жителей оккупированных населенных пунктов, где нет связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.