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Три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью

Фото: УПЦ Московского патриархата потеряла 73% прихожан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С началом российского вторжения в Украину 73% прихожан УПЦ Московского патриархата перестали себя идентифицировать с этой церковью. Кроме того, 35% русскоязычных украинцев перешли на украинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.

Как отмечают социологи, если в феврале 15% украинцев считали себя прихожанами УПЦ Московского патриархата, то в марте таких осталось только 4%: итак, УПЦ МП потеряла 73% прихожан. Зато доля прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ) выросла с 38% до 52%.

Также в феврале в Украине было 26% русскоязычных граждан (по языку, на котором общаются чаще всего), а в марте их доля уменьшилась до 17%: следовательно, 35% русскоязычных граждан начали общаться на украинском. Доля украиноязычных увеличилась с 46% до 55%, остальные являются билингвами.

Опрос Info Sapiens проводился 24-28 марта 2022 года среди 1000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу, и жителей оккупированных населенных пунктов, где нет связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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