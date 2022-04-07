Три чверті прихожан УПЦ Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою

Як зазначають соціологи, якщо в лютому 15% українців вважали себе прихожанами УПЦ Московського патріархату, то в березні таких лишилось тільки 4%: отже, УПЦ МП втратила 73% прихожан. Натомість частка прихожан Православної церкви України (ПЦУ) зросла з 38% до 52%.

Також у лютому в Україні було 26% російськомовних громадян (за мовою, якою спілкуються найчастіше), а в березні їх частка зменшилась до 17%: отже, 35% російськомовних громадян почали спілкуватись українською. Частка україномовних збільшилась з 46% до 55%, решта є білінгвами.

Опитування Info Sapiens проводилося 24-28 березня 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією Криму та Донбасу. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.