Три четверти американцев поддерживают поставки оружия в Украину

Двухдневный опрос проводится в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники наращивают планы по доставке тяжелых вооружений в Украину.

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце марта, до того, как в мире вспыхнуло возмущение по поводу обнаружения убитых мирных жителей к северу от Киева, показал, что 68% респондентов поддержали отправку оружия в Украину.

Поскольку война продолжается уже третий месяц, опрос показывает, что американцы оценивают реакцию президента Джо Байдена на российский кризис выше, чем его решение других вопросов, включая экономику и высокие цены на энергоносители. Его общая непопулярность рассматривается как признак того, что его Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом в ноябре.

По данным опроса Reuters/Ipsos, около 46% американцев, в том числе 70% демократов и 24% республиканцев, одобряют действия Байдена в Украине. Одобрение Байденом экономики составило 37%. Что касается цен на топливо и газ, которые отчасти выросли из-за опасений по поводу массивного экспорта нефти из России, Байден получил одобрение только 32%.

Отдельный опрос Reuters/Ipsos, также завершенный во вторник, показал, что только 42% американцев одобряют общую работу Байдена на посту президента, что близко к самому низкому уровню его президентства.

Оба опроса Reuters/Ipsos проводились онлайн на всей территории США. Каждый собирал ответы от 1005 взрослых и имел интервалы достоверности, меры точности, около 4% пунктов.

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине представляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.