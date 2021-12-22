Три человека. Зеленский определил уполномоченных комментировать внешнюю политику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В определенном перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - говорится в указе главы государства.
Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.
Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:
Кроме того, отныне в составе украинской делегации на международных переговорах, встречах или конференциях должны обязательно быть:
Если переговоры проводят за пределами Украины, тогда в делегацию также включается руководитель украинского дипломатического представительства.