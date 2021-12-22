Три людини. Зеленський визначив уповноважених коментувати зовнішню політику України

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться в указі глави держави.
Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.
Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:
Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:
Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.