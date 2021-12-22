Три людини. Зеленський визначив уповноважених коментувати зовнішню політику України

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться в указі глави держави.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

підготовку закордонних візитів;

офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;

ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:

прем'єр-міністр - перший заступник або заступник глави МЗС;

перший віце-прем'єр, віце-прем'єр - керівник відповідного підрозділу МЗС;

міністр - представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.

Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.