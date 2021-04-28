Три человека задержаны по делу о пожаре в хостеле в центре Риги

Латвийские правоохранители задержали трех человек по уголовному делу о пожаре в рижском хостеле на улице Меркеля , где погибли восемь человек. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщило агентство Leta со ссылкой на представителя полиции страні Симону Гравите.

"В настоящее время уголовное производство начато по трем статьям уголовного закона, а именно за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, уничтожение чужого имущества или повреждение по неосторожности, а также ведение бизнеса без регистрации и разрешения", - указала Гравите.

Начальник управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Юрис Стальгевиц в свою очередь уточнил, что один из задержанных - официальный владелец квартиры, самовольно переделанной под хостел.

По словам Стальгевица, на месте пожара весь день работали эксперты. Он также выразил надежду, что двух погибших удастся опознать в ближайшее время, а для установления личности остальных шести потребуется время и экспертиза ДНК.