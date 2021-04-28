Три людини затримані у справі про пожежу в хостелі в центрі Риги

Латвійські правоохоронці затримали трьох осіб у кримінальній справі про пожежі в Ризькому хостелі на вулиці Меркеля , де загинули вісім осіб. Поліція продовжує з'ясовувати обставини події.

Про це повідомило агентство Leta з посиланням на представника поліції країни Симону Гравіте.

"На даний час кримінальне провадження розпочато за трьома статтями кримінального закону, а саме за умисне порушення правил пожежної безпеки, знищення чужого майна або пошкодження з необережності, а також ведення бізнесу без реєстрації та дозволу", - вказала Гравіте.

Начальник управління кримінальної поліції Ризького регіонального управління поліції Юріс Стальгевіц у свою чергу уточнив, що один із затриманих - офіційний власник квартири, самовільно переробленої під хостел.

За словами Стальгевіца, на місці пожежі весь день працювали експерти. Він також висловив сподівання, що двох загиблих вдасться впізнати найближчим часом, а для встановлення особи інших шести потрібен час і експертиза ДНК.