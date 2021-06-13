Три человека погибли и четыре пострадали в результате стрельбы в штате Огайо

В штате Огайо в США произошли два инцидента со стрельбой . В Кливленде убиты три человека, ранены шестеро. В городе Цинциннати при стрельбе пострадали четыре человека.

Среди раненых в Цинциннати - дети шести и восьми лет. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Двое других пострадавших - мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Ведется розыск преступников. Никаких подробностей инцидента в Кливленде не приводится.

Стрельба в Огайо произошла на фоне аналогичных инцидентов в двух городах Техаса. В Остине были ранены не менее 14 человек, в Далласе пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок.