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Три человека погибли и четыре пострадали в результате стрельбы в штате Огайо

Автор: Артур Родивилов

В штате Огайо в США произошли два инцидента со стрельбой. В Кливленде убиты три человека, ранены шестеро. В городе Цинциннати при стрельбе пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Fox News.

Среди раненых в Цинциннати - дети шести и восьми лет. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Двое других пострадавших - мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Ведется розыск преступников. Никаких подробностей инцидента в Кливленде не приводится.

Стрельба в Огайо произошла на фоне аналогичных инцидентов в двух городах Техаса. В Остине были ранены не менее 14 человек, в Далласе пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок.

Напомним, ранее в Техасе произошла стрельба на базе Военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

До этого в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

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