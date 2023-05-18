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Три бригади ЗСУ отримали спорядження від "Сталевого фронту"

Фото: три бригади ЗСУ отримали спорядження від "Сталевого фронту" (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест" передав чергову партію допомоги на авдіївський напрямок. Мова йде про три дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo у розширеній комплектації з додатковими ємнісними акумуляторами, два дрони DJI Mavic 3Т, обладнані чутливими тепловізійними камерами, 9 зарядних станцій EcoFlow та супутниковий термінал Starlink. Загальна вартість вантажу - понад 1,3 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми пишаємося українським воїнами, які борються за кожен сантиметр нашої землі. Щоб оборонці досягали успіхів на полі бою, ми працюємо у своїх містах і закуповуємо необхідне обладнання, яке заступає на бойове чергування по всій лінії фронту. Кожен з нас своєю роботою та щирою підтримкою наближає ту мить, коли українські небо та земля нарешті будуть безпечними для українців та вільними від ворогів", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Всю техніку, якою забезпечує компанія в рамках ініціативи "Сталевий фронт" воїнів, можна назвати першочергово необхідною, бо від неї залежить якість розвідки на фронт.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка об’єднує мілітарну допомогу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо.

Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, - понад 5 млрд грн.

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