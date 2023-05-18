Три бригади ЗСУ отримали спорядження від "Сталевого фронту"

"Ми пишаємося українським воїнами, які борються за кожен сантиметр нашої землі. Щоб оборонці досягали успіхів на полі бою, ми працюємо у своїх містах і закуповуємо необхідне обладнання, яке заступає на бойове чергування по всій лінії фронту. Кожен з нас своєю роботою та щирою підтримкою наближає ту мить, коли українські небо та земля нарешті будуть безпечними для українців та вільними від ворогів", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Всю техніку, якою забезпечує компанія в рамках ініціативи "Сталевий фронт" воїнів, можна назвати першочергово необхідною, бо від неї залежить якість розвідки на фронт.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка об’єднує мілітарну допомогу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо.

Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, - понад 5 млрд грн.