RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три бригады ВСУ получили снаряжение от "Стального фронта"

Фото: три бригады ВСУ получили снаряжение от "Стального фронта" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест" передал очередную партию помощи на авдеевское направление. Речь идет о трех дронах DJI Mavic 3 Fly More Combo в расширенной комплектации с дополнительными емкостными аккумуляторами, двух дронах DJI Mavic 3Т, оборудованных чувствительными тепловизионными камерами, 9 зарядных станций EcoFlow и спутниковый терминал Starlink. Общая стоимость груза - более 1,3 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы гордимся украинским воинами, которые борются за каждый сантиметр нашей земли. Чтобы защитники добились успехов на поле боя, мы работаем в своих городах и закупаем необходимое оборудование, которое заступает на боевое дежурство по всей линии фронта. Каждый из нас своей работой и искренней поддержкой приближает тот момент, когда украинские небо и земля наконец будут безопасны для украинцев и свободны от врагов", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Всю технику, которой обеспечивает компания в рамках инициативы "Стальной фронт" воинов, можно назвать в первую очередь необходимой, потому что от нее зависит качество разведки на фронт.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, объединяющая милитарную помощь всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива.

Общая сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым на военную и гуманитарную помощь, - более 5 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУМетинвест