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На три більше. НБУ сподівається на збільшення допомоги до 45 млрд доларів у 2023 році

Київ, Четвер 26 жовтня 2023 16:57
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На три більше. НБУ сподівається на збільшення допомоги до 45 млрд доларів у 2023 році Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) переглянув очікування міжнародної допомоги у 2023 році до 45 млрд доларів. Це на 3 млрд більше, ніж було у літньому макропрогнозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівництва Нацбанку.

Як заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передбачається, що загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки у формі кредитів та грантів цього року становитиме близько 45 млрд доларів.

"Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, який цього року розшириться до 29% ВВП", - наголосив він.

За його словами, потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаться значними й у наступні роки. І уточнив, що прогноз спирається на ритмічність надходження коштів.

"Необхідною умовою для цього є виконання Україною взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Це дозволить профінансувати критичні витрати бюджету і надалі уникати його емісійного фінансування. У свою чергу НБУ зможе підтримувати резерви на рівні понад 40 млрд доларів, незважаючи на значні інтервенції щодо збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів щодо валютної лібералізації", - додав Пишний.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук уточнив, що покращення прогнозу щодо резервів пов'язане зі збільшенням оцінок отримання міжнародної допомоги. Крім того, до бюджету-2024 закладається значний дефіцит, який можна покрити лише за допомогою партнерів.

"Звичайно, є досить високі ризики, що ця офіційна допомога може бути меншою. Ці ризики посилилися за останній місяць-два. Однак ті запевнення, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, дають нам підстави все-таки як базовий сценарій закладати ті обсяги міжнародної допомоги, які є у нашому прогнозі, тобто 45 млрд доларів. У той час як у минулому прогнозі ми закладали 42 млрд доларів", - наголосив Ніколайчук.

Зазначимо, останніми тижнями зростають побоювання щодо того, чи підтримуватимуть західні партнери Україну фінансами вчасно та в необхідних обсягах. Так, наприклад, США хочуть знизити обсяг прямої бюджетної підтримки з 1,1 млрд до 825 млн доларів на місяць. І це на тлі того, що після епопеї у Палаті представників її новий спікер, республіканець Майк Джонсон висуває умови для погодження великого пакету, до якого Білий дім закладає понад 60 млрд доларів для України.

Паралельно Угорщина з травня блокує європейський транш на 500 млн євро.

Крім того є ризики зриву нового траншу від Міжнародного валютного фонду. Докладніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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