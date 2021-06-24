UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Трейдеры обогатились на 26 млрд грн из-за махинаций на рынке электроэнергии, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Семь трейдеров, которых НАБУ подозревает в махинациях на рынке электрической энергии, в 2020 году заработали 26,2 млрд грн благодаря коррупционным связям с действующим составом НКРЭКУ.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Сегодня наша ВСК получила данные финансовой отчетности 7 трейдеров-посредников, в отношении которых НАБУ проводит расследование по факту махинаций с ценами на электрическую энергию. Суммарно фигуранты расследования за прошлый год обогатились на 26,2 млрд грн. Это более 50% всего годового дохода национальной компании "Энергоатом", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что именно из-за махинаций этих трейдеров, государственный "Энергоатом" в прошлом году понес рекордные убытки в почти 5 млрд грн.

"Ответственность за махинации трейдеров лежит на действующем составе НКРЭКУ. Более того, у ВСК есть основания полагать, что руководство регулятора материально заинтересовано в продолжении коррупционных схем и махинаций трейдеров", - отметил Наливайченко.

Он подчеркнул, что временной следственной комиссией установлены уже несколько неопровержимых доказательств прямой связи подозреваемых в махинациях с высшим руководством НКРЭКУ.

"Парламентская ВСК максимально способствует расследованию НАБУ относительно вопиющих фактов махинаций на рынке электрической энергии. Мы требуем немедленно провести допрос руководителя комиссии на предмет его связей с трейдерами, занимающимися махинациями и паразитируют на государственных энергетических активах", - подытожил экс-глава СБУ.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Позже Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

Читайте РБК-Украина в Google News
энергорынокНаливайченко