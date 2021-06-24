Трейдеры обогатились на 26 млрд грн из-за махинаций на рынке электроэнергии, - нардеп

"Сегодня наша ВСК получила данные финансовой отчетности 7 трейдеров-посредников, в отношении которых НАБУ проводит расследование по факту махинаций с ценами на электрическую энергию. Суммарно фигуранты расследования за прошлый год обогатились на 26,2 млрд грн. Это более 50% всего годового дохода национальной компании "Энергоатом", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что именно из-за махинаций этих трейдеров, государственный "Энергоатом" в прошлом году понес рекордные убытки в почти 5 млрд грн.

"Ответственность за махинации трейдеров лежит на действующем составе НКРЭКУ. Более того, у ВСК есть основания полагать, что руководство регулятора материально заинтересовано в продолжении коррупционных схем и махинаций трейдеров", - отметил Наливайченко.

Он подчеркнул, что временной следственной комиссией установлены уже несколько неопровержимых доказательств прямой связи подозреваемых в махинациях с высшим руководством НКРЭКУ.

"Парламентская ВСК максимально способствует расследованию НАБУ относительно вопиющих фактов махинаций на рынке электрической энергии. Мы требуем немедленно провести допрос руководителя комиссии на предмет его связей с трейдерами, занимающимися махинациями и паразитируют на государственных энергетических активах", - подытожил экс-глава СБУ.