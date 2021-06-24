Трейдери збагатилися на 26 млрд грн через махінації на ринку електроенергії, - нардеп

"Сьогодні наша ТСК отримала дані фінансової звітності 7 трейдерів-посередників, щодо яких НАБУ проводить розслідування за фактом махінацій з цінами на електричну енергію. Сумарно фігуранти розслідування за минулий рік збагатилися на 26,2 млрд грн. Це понад 50% всього річного доходу національної компанії "Енергоатом", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що саме через махінації цих трейдерів, державний "Енергоатом" минулого року зазнав рекордних збитків в майже 5 млрд грн.

"Відповідальність за махінації трейдерів лежить на діючому складі НКРЕКП. Більше того, у ТСК є підстави вважати, що керівництво регулятора матеріально зацікавлено в продовженні корупційних схем і махінацій трейдерів", - зазначив Наливайченко.

Він наголосив, що Тимчасовою слідчою комісією встановлені вже кілька беззаперечних доказів прямого зв’язку підозрюваних в махінацій трейдерів з вищим керівництвом НКРЕКП.

"Парламентська ТСК максимально сприяє розслідуванню НАБУ щодо кричущих фактів махінацій на ринку електричної енергії. Ми вимагаємо негайно провести допит керівника комісії на предмет його зв’язків з трейдерами, що займаються махінаціями і паразитують на державних енергетичних активах", - підсумував екс-глава СБУ.

