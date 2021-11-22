Третью ночь в городах Нидерландов вспыхивают беспорядки из-за COVID-ограничений
Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются COVID-протесты с беспорядками. Демонстранты поджигали и бросали камни в знак протеста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.
В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.
Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии - в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.
Netherlands protest against COVID-19 restrictions.#Netherlands #VaccineMandates pic.twitter.com/jUGOTfjKg7— Flaco (@frankadak01) November 21, 2021
Ранее мы писали, что в Роттердаме COVID-протест перерос в бунт. Полиция стреляла в ответ, есть раненые.