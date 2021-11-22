Третью ночь в городах Нидерландов вспыхивают беспорядки из-за COVID-ограничений

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются COVID-протесты с беспорядками. Демонстранты поджигали и бросали камни в знак протеста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.

В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.

Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии - в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.