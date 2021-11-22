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Третью ночь в городах Нидерландов вспыхивают беспорядки из-за COVID-ограничений

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Нидерланды, Понедельник 22 ноября 2021 04:20
Третью ночь в городах Нидерландов вспыхивают беспорядки из-за COVID-ограничений Фото: протесты в Роттердаме переросли в бунт (twitter.com/CatJam_AlienPls)
Автор: Артур Родивилов

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются COVID-протесты с беспорядками. Демонстранты поджигали и бросали камни в знак протеста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.

В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.

Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии - в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.

Ранее мы писали, что в Роттердаме COVID-протест перерос в бунт. Полиция стреляла в ответ, есть раненые.

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