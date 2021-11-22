Третю ніч у містах Нідерландів спалахують заворушення через COVID-обмеження
Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають протести з заворушеннями. Демонстранти підпалювали і кидали каміння на знак протесту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється про заворушення в Леувардені, Гронінгені, Енсхеді і Тілбурзі.
В Енсхеді поліція використовувала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені в Чорне групи скандували і запалювали сигнальні ракети.
Днем раніше в Нідерландах пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урці, Штейні і Бюнсхотені.
Netherlands protest against COVID-19 restrictions.#Netherlands #VaccineMandates pic.twitter.com/jUGOTfjKg7— Flaco (@frankadak01) November 21, 2021
Раніше ми писали, що у Роттердамі covid-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені.