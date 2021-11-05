Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина
Фото: нардеп Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu official)
Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной рады. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.
Сразу после голосования спикер Руслан Стефанчук попросил ее покинуть сессионный зал.
Отметим, скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой разгорелся из-за ее сообщения во фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше".
Напомним, еще две недели назад парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады рекомендовал отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.