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Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 11:41
Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина Фото: нардеп Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu official)
Автор: Юлия Бойко

Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной рады. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Сразу после голосования спикер Руслан Стефанчук попросил ее покинуть сессионный зал.

Отметим, скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой разгорелся из-за ее сообщения во фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше".

Напомним, еще две недели назад парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады рекомендовал отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

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Галина Третьякова Верховная рада
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