Третьяков: на Святошино распространяли газеты с "черным" пиаром против меня

В Святошинском районе неизвестные распространяли фейковые выпуск газеты "Вести" с "черным" пиаром против народного депутата, главы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова, который баллотируется в 219 округе Киева. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Как и предполагал, использование конкурентами против меня "клонов"-однофамильцев на выборах было только началом. День выборов все ближе и оппоненты понимают, что тягаться честными методами с кандидатом, у которого самый высокий уровень поддержки среди избирателей - бесполезно. Поэтому и начался вал черного пиара", - отметил он.

Как сообщил депутат, фейковый тираж газеты целиком посвящен его "обливанию вымышленным компроматом".

"Убежден, что конкуренция на выборах должна быть честной, а с черными технологиями нужно бороться решительно и жестко. Спуску ни организаторам, ни исполнителям подобных атак давать не собираюсь. Заявление уже в полиции, полиция работает. Уже найдено место, где хранился тираж фейковых газет - в овощном киоске. Все, кто причастен к ее созданию понесут ответственность", - подчеркнул Третьяков.