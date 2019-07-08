Третьяков: на Святошино розповсюджували газети з "чорним" піаром проти мене

У Святошинському районі невідомі поширювали фейкові випуск газети "Вести" з "чорним" піаром проти народного депутата, голови комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова, який балотується в 219 окрузі Києва. Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Як і припускав, використання конкурентами проти мене "клонів"-однофамільців на виборах було тільки початком. День виборів все ближче і опоненти розуміють, що змагатися чесними методами з кандидатом, у якого найвищий рівень підтримки серед виборців - марно. Тому і почався вал чорного піару", - зазначив він.

Як повідомив депутат, фейковий тираж газети цілком присвячений його "обливанню вигаданим компроматом".

"Переконаний, що конкуренція на виборах повинна бути чесною, а з чорними технологіями треба боротися рішуче і жорстко. Спуску ні організаторам, ні виконавцям подібних атак давати не збираюся. Заява вже в поліції, поліція працює. Вже знайдено місце, де зберігався тираж фейкових газет - в овочевому кіоску. Всі, хто причетний до її створення понесуть відповідальність", - підкреслив Третьяков.