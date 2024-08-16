У Німеччині повідомили про нову можливу диверсію з водою для Бундесверу

Підозри щодо зараження води виникли після виявлення зрізаної огорожі біля одного з міських резервуарів для питної води. Військова база Бундесверу, розташована в цьому місті, отримує воду якраз із цього резервуара.

Проте після проведених досліджень місцева влада повідомила, що загроза не підтвердилася. Жителям Мехерніха рекомендовано кип’ятити воду, а перевірки продовжуються.

Що передувало

Цей випадок підозри на диверсію із водою для військових став вже третім за останній тиждень.

В ніч на 14 серпня, на базі ВПС у кельнському районі Ван спрацювали датчики контролю води, що викликало підозру на можливе отруєння. Співробітники помітили підозрілу особу в чорному одязі, однак їй вдалося втекти. В огорожі бази виявили дірку, а кілька пожежників Бундесверу повідомили про проблеми зі здоров'ям.

Те саме сталося на військовій базі НАТО в Гайленкірхені. Відеокамери зафіксували невідомого, який переліз через огорожу бази. Проби води, взяті на місці, не показали жодних відхилень, проте слідство триває.

Мешканцям прилеглих до баз районів наразі нічого не загрожує, оскільки об'єкти Бундесверу мають окремі системи водопостачання. Однак їх попереджено про обережне використання водних ресурсів.

Кельнська база ВПС Німеччини

Цей об'єкт є важливим логістичним вузлом для підтримки України у війні проти російської агресії. Солдати ЗСУ, які пройшли навчання в Німеччині, зазвичай вилітають із Кельна до Польщі.