Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области
Оккупанты устроили штурм в Харьковской области целой колонной с поддержкой пехоты. Но получили эффектный отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
"Оккупанты не оставляют попыток прорываться, и на этот раз двинулись на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ", - говорится в сообщении.
По данным военных, после подрыва первой машины на минах, этот накат начал "сыпаться" как российская пехота из своих броневиков.
"Артиллерия сразу четырех подразделений бригады положила почти всю живую силу противника. Сбросами и FPV-дронами разбомбили остатки техники и оккупантов, которые уже отступали пешком", - констатировали в Третьей штурмовой.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 20 ноября, на фронте произошли 153 боевых столкновения. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении.
В частности, аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте, отмечают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Покровска.
Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка, Курахово, Угледара и в Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.