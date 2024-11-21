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Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области

Харьков, Четверг 21 ноября 2024 14:53
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Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области Фото: Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты устроили штурм в Харьковской области целой колонной с поддержкой пехоты. Но получили эффектный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Оккупанты не оставляют попыток прорываться, и на этот раз двинулись на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ", - говорится в сообщении.

По данным военных, после подрыва первой машины на минах, этот накат начал "сыпаться" как российская пехота из своих броневиков.

"Артиллерия сразу четырех подразделений бригады положила почти всю живую силу противника. Сбросами и FPV-дронами разбомбили остатки техники и оккупантов, которые уже отступали пешком", - констатировали в Третьей штурмовой.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 20 ноября, на фронте произошли 153 боевых столкновения. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении.

В частности, аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте, отмечают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Покровска.

Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка, Курахово, Угледара и в Курской области.

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