Третя штурмова про ситуацію в Авдіївці: у ворога достатньо сил, основний напрямок - Ласточкине

За його словами, наразі Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Однак інтенсивність боїв все ще дуже висока, хоча і не настільки жорстка, як була в самій Авдіївці.

При цьому основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине.

"Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу", - написав Жорін.

Захоплення росіянами Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом. Причиною стали штурмові дії суттєво переважаючи сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки і зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкіне на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Натомість мапа Deep State свідчить про деякий успіх ворога вбік Ласточкіного на захід від Авдіївки.

Детальніше про це, можливі загрози і про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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