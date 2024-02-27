Третя штурмова прямим ударом знищила російську гаубицю (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"Це кадри артилерійської дуелі, де окупанти розгорнули вогневу позицію, і її виявили наші бійці. Два прицільних влучання, й гармату-гаубицю Д-20 противника було успішно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Як додали у підрозділі, перемога в дуелі - за бійцями "Команди Постріл" з 1-го САДн Третьої штурмової бригади.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, позиційні бої на фронті в Україні тривали на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на північний захід та південний захід від Авдіївки, в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, поблизу Роботино та Кринок. Російські загарбники просунулися на південь від Кремінної і увійшли до Сєверного.

Що відомо про Д-20

Гармата-гаубиця Д-20 була розроблена відразу після закінчення Другої світової війни. Вона повинна була замінити довоєнну 152-мм гаубицю-гармату МЛ-20 зразка 1937 року. Довжина ствола гармати - 34 калібри. Д-20 стала першою 152-мм гарматною системою з напівавтоматичним клиновим затвором з вертикальним переміщенням клина. Також, ця гармата в модифікації Д-22 була використана для САУ 2С3 "Акація".