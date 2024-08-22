Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області, - Жорін

Бої в Харківській області

Нагадаємо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ще вчора анонсував успіхи на фронті.

Жорін зауважив, що бригада провела успішні локальні наступальні дії. Однак він також підкреслив, що на інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною.

Зазначимо також, що за даними Інституту вивчення війни, протягом вчорашньої доби на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Проте підтверджених змін лінії фронту наразі не було.

Водночас речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомляв, що російські військові зменшили використання тактичної авіації по області.

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