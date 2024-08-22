UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області, - Жорін

Фото: Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Третьої штурмової бригади провели успішні наступальні дії у Харківській області. Деталі даної операції будуть повідомлені згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна в Telegram.

"Маємо хороші новини на своєму напрямку", - повідомив Жорін.

 

Він розповів, що у зоні відповідальності їх Третьої штурмової бригади в Харківській області були проведені успішні наступальні дії.

"Деталі згодом", - зауважив він.

Бої в Харківській області

Нагадаємо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ще вчора анонсував успіхи на фронті.

Жорін зауважив, що бригада провела успішні локальні наступальні дії. Однак він також підкреслив, що на інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною.

Зазначимо також, що за даними Інституту вивчення війни, протягом вчорашньої доби на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Проте підтверджених змін лінії фронту наразі не було.

Водночас речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомляв, що російські військові зменшили використання тактичної авіації по області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України