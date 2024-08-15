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Третя штурмова показала відео знищення російської техніки на Харківському напрямку

Четвер 15 серпня 2024 17:49
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Третя штурмова показала відео знищення російської техніки на Харківському напрямку Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російську техніку на Харківському напрямку за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійців Третьої штурмової бригади.

Як розповіли у бригаді, їх бійцями було знищено БМП-3, російський танк і гармату "Рапіра". По росіянах відпрацювали спецпризначенці підрозділу "Paskuda group".

"Усе це, разом з кадрами розривів піхоти окупантів на мʼясо, - нова здобич бійців Третьої штурмової у Харківській області", - сказано у підписі до відео.

Зазначається, що ворожу броню, танки і протитанкову гармату МТ-12 було уражено у сховках й укриттях.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку. Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.

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