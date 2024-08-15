Третья штурмовая показала видео уничтожения российской техники на Харьковском направлении

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую технику на Харьковском направлении с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойцов Третьей штурмовой бригады.

Как рассказали в бригаде, их бойцами были уничтожены БМП-3, российский танк и орудие "Рапира". По россиянам отработали спецназовцы подразделения "Paskuda group".

"Все это, вместе с кадрами разрывов пехоты окупантов на мясо, - новая добыча бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области", - сказано в подписи к видео.

Отмечается, что вражеская броня, танки и противотанковая пушка МТ-12 была поражена в тайниках и укрытиях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские десантники удержали два штурма россиян на Кураховском направлении. В результате были уничтожены четыре ББМ, а еще одна - подбита. Танковый экипаж скрылся с поля боя.

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