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Третя штурмова показала відео знищення ворожого БТР, який доставляв боєприпаси на передову

Ілюстративне фото: Третя штурмова знищила ворожу техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Третя штурмова бригада знищила російський БТР, який доставляв боєкомплект на передові позиції противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3 ОШБр.

Як розповіли у бригаді, БТР мав доставити на передові позиції росіян боєкомплект. Однак під час його чергової поїздки українські бійці запустили по ньому FPV-дрони. Потім його добили до повного знищення і детонування боєприпасів на борту.

"Мінус машина та снаряди, якими окупанти збиралися розбирати наші укріплення на Луганщині. Нічний страйк підрозділу "FATUM", бійців Протитанкового батальйону Третьої штурмової", - сказано у підписі до відео.

Ситуація на фронті

Станом на ранок, 10 травня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника склали вже близько 479 710 солдатів. Також воїни ЗСУ за останню добу знищили 47 артсистем противника.

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